Plateforme de rétention Aéronautique Basé en région Parisienne, le responsable de production de ce site de production aéronautique veut réaliser des opérations de soutirage en toute sécurité, sans risques de déversement. Il souhaite disposer d'une zone de travail en rétention, accessibles à ses engins de manutention, et sur laquelle il pourra stocker ses fûts, mais aussi venir y effectuer diverses opérations de transvasement.

Contenants grand volumes de qualité alimentaire Agro-alimentaire Le directeur logistique de cette société productrice de conserves et préparations de légumes des Hauts de France cherchait un contenant de grande capacité en PEHD de qualité alimentaire et assez robuste pour supporter des manutentions depuis les champs jusqu’aux chambres froides.

Stockage de doseurs connectés de micronutriments Agro-alimentaire Pour stocker en bonnes conditions les doseurs connectés permettant de délivrer des micronutriments sous forme liquide, la société myNUMEA cherchait une solution simple, modulable et facilement déplaçable.

Couvercle plastique etanche Agro-alimentaire Responsable de production dans une usine de chips, j'ai un problème d'humidité lors du stockage d'en cours de fabrication dans des caisses-palettes en PEHD alimentaire. Les chips de pommes de terre perdent alors leur texture croquante et ne sont plus commercialisables.

Bac de rétention plastique Agro-alimentaire Le dirigeant de cette société agro-alimentaire, installée en Bretagne, nous a exposé sa problématique lors d'un salon spécialisé sur les solutions environnementales. Lors d'un contrôle récent, il s'est vu rappeler l'obligation de stockage en rétention de divers produits de nettoyage stockés à proximité de leurs lieux d'utilisation. Le regroupement de ces produits dégraderait ses process de production, et il recherche donc plusieurs bacs de rétention de petite capacité, et le plus économiques possible car cette investissement n'avait pas été budgeté mais ne peut plus être repoussé.

Caisse-palette plastique étanche Agro-alimentaire Le responsable Achats de cet abattoir breton cherchait un contenant robuste mais économique, permettant le transfert au chariot élevateur de déchets de production d'un atelier à un autre. La présence de liquides au seing de ces déchets nécessitaient une parfaite étanchéité, avec la contrainte de résister à des manutentions fréquentes et aux coups de fourches inhérents à ces manipulations.

Caisse-palette plastique repliable pour flux navettes Agro-alimentaire Lors d'un salon professionnel, le responsable Emballages de ce site de production de plats cuisinés nous a exprimé son souhait de migrer d'un emballage carton perdu vers un contenant ré-utilisable, destiné aux flux navettes entre deux sites distants d'une centaine de kilomètres. Il fallait transporter une charge de 500 kg environ et surtout résister aux multiples manutentions, afin de garantir un retour sur investissement sur le moyen terme.

Stabilisation et protection de charges palettisées Bâtiment travaux publics Le responsable Hygiène Sécurité Qualité et Environnement de ce réseau national de matériels de construction nous a contacté comme suite à sa découverte du pistolet de rétraction Shrinkfast sur notre site internet. En effet, déjà utilisateur de la technique d'emballage sous film rétractable pour stabiliser des charges palettisées hétéroclites, il avait dû faire face à des problèmes de sécurité et en particulier à un départ d'incendie.

Rétention filtrante d'extérieur Bâtiment travaux publics Le dirigeant de cette entreprise de travaux publics de Région Parisienne s'est vu imposer par son client de stocker tous ses compresseurs en rétention. L'usage de bacs de rétention classique est impossible car il se remplirait en cas d'intempéries, et il recherchait donc une solution souple et économique, répondant à cette exigence environnementale.

Rampe de rétraction Bâtiment travaux publics Basée en Bretagne, la responsable de ce site de production de dalles pour terrasses et jardins souhaitait automatiser ses opérations d'emballage sous film rétractable, réalisées jusqu'à présent avec un pistolet manuel. La configuration des lieux et les cadences ne permettaient pas d'envisager une ligne entièrement automatique, et elle recherchait donc une solution semi-automatique, avec approvisionnement des palettes au chariot élévateur.

Caisse-palette métallique élingable Bâtiment travaux publics Responsable d'un chantier de bâtiment situé à Lille, ce conducteur de travaux souhaitait disposer de caisses-palettes élingables, qu'il pourrait ainsi faire manipuler à la grue, afin d'alimenter les différentes zones d'avancement du site. Ces caisses devaient bien sûr être robustes et pouvoir transporter tous types de matériels ou consommables utilisés sur le chantier.

Stockage de tubes PVC Bâtiment travaux publics Responsable logistique d'un distributeur national de produits pour le bâtiment et les travaux publics, notre cliente cherchait à stocker en toute sécurité des tubes PVC de différentes longueurs. Elle souhaitait disposer d'une solution souple, facilement démontable en fonction de ses pointes d'activité, et bien sûr adaptée à la spécificité dimensionnelle des produits stockés.

Barrières de sécurité Collectivités Le responsable Événements de cette importante mairie de l'est de la France recherchait des barrières de sécurité qu'il pourrait utiliser lors des manifestations organisées sous la responsabilité de la commune. Il souhaitait une finition différente de la galvanisation à chaud proposée en standard, avec si possible reprise des couleurs symboliques de la ville. Son cahier des charges insistait aussi sur la facilité de rangement et de manutention.

Plateformes de rétention pour locaux Collectivités Le responsable environnement de ce grand hôpital parisien désirait mettre en conformité deux locaux utilisés pour le stockage de produits chimiques. L'un sert au stockage de produits chimiques légèrement acides, et le second est réservé à des liquides inflammables.

Stockage de déchets électroniques Environnement Une entreprise de récupération et de gestion de déchets électroniques basée en Région Parisienne utilisait des caisses palettes en fils électro-zingués pour le stockage de ces déchets informatiques. Cette dernière souhaitait obtenir un nouveau contenant à déchets pouvant supporter jusqu'à 1300 kg de charge avec une fonction de gerbage. Ce nouveau contenant devait également pouvoir être vidé par retournement et avoir la possibilité d'être rangé facilement.

Caisse-palette pour déchets au format 800x1200 Environnement Le responsable logistique de cette entreprise, basée dans l'ouest de la France et spécialisée dans la collecte et le tri de déchets, cherchait un contenant robuste en polyéthylène, capable de résister à des manutentions fréquentes. Il voulait limiter l'emprise au sol à 800x1200, afin d'optimiser le nombre de piles transportées dans un camion.

Un rolls pour la RFID Grande distribution Cet indutriel basé en Picardie expédie chaque jour de nombreux cartons de pièces détachées et cherche une unité logistique mobile et compatible avec son système RFID.

Unités logistiques modulables de qualité alimentaire Grande distribution Le responsable d’une plateforme logistique d’un groupe de la grande distribution cherchait à constituer des unités logistiques modulables pouvant être stockées en chambre froide.

Réhausse pliante bois pour presentation produits sur lieu de vente Grande distribution Directeur d'exploitation d'une grande enseigne de grande distribution, et basé dans le nord de la France, ce client recherchait un contenant économique et démontable pour y présenter des articles en promotion. Cette solution devait être facile à manipuler et légère, tout en étant capable de contenir une nombre important de produits et une charge élevée.

Bacs de rétention pour racks Grande distribution Le responsable QEHS de cette grande enseigne de produits de bricolage cherchait une solution pour équiper de rétention ses rayonnages , dans lesquelles sont stockées des palettes de produits à risque polluant, et en particulier du pétrole lampant. Il souhaitait mettre ses installations en conformité vis à vis des capacités de rétention, tout en conservant ses racks de stockage actuels.

EMB812/PE/9P - Palette plastique pour transport navettes Grande distribution Spécialiste de la distribution d'articles d'habillement, le responsable logistique de notre client, dont le dépôt central est basé en région Parisienne, souhaitait remplacer des palettes bois perdues par un support réutilisable. il devait être adapté à de nombreux allers-retours vers l'ensemble de ses magasins situés partout en France. Ses objectifs étaient de disposer de palettes légères et de tare constante, et ne présentant ni clous ni échardes risquant de blesser les préparateurs de commande. Il préférait réaliser un investissement rentable sur le moyen terme, plutôt que de continuer à acheter des palettes mono-usages pour chaque expédition.

Unité support de préparation de commandes Logistique Leader de la logistique promotionnelle, le responsable des expéditions cherchait une solution pour regrouper des préparations de commande de façon simple et économique. Il souhaitait réaliser des modules sur la base du format Europe 800x1200, compatibles avec ses palettes bois existantes. Il était aussi impératif que ces supports soient facilement démontables pour un stockage à vide le moins encombrant possible.

Bacs de rétention sous casiers de stockage Logistique Le responsable HSQE de ce logisticien basé dans le sud-est de la France stocke des kits promotionnels destinés à équiper des véhicules neufs, et contenant plusieurs produits dérivés du pétrole. Il cherchait donc une solution économique assurant la rétention en cas de fuites, mais il ne souhaitait pas équiper ses lisses de stockage en hauteur.

Manurack avec parois grillagées Logistique Le responsable Logistique de ce distributeur d'articles de sport est confronté au stockage de produits variés et pas toujours palettisés. Satisfait des structures Manuracks utilisées, il a demandé à MDM comment étendre leur usage à ces produits en vrac.

Des caisses palettes utilisées par des déménageurs Logistique Pour plus d'efficacité sur le transport des affaires des particuliers et des entreprises qui changent de locaux, une société spécialisée dans les déménagements recherchait des caisses palettes qui pourraient remplacer les traditionnels cartons.

Stockage de matériel informatique et multimédia Logistique Loueur de matériel informatique et multimédia pour les professionnels, nous disposons d'un énorme stock de matériel : ordinateurs, tablettes, bornes, matériel audiovisuel, antennes satellites... Afin de stocker les produits et les manipuler facilement, nous avons chercher la meilleur solution possible au meilleur prix.

Contenant industriel avec trémie Maintenance industrielle Cet industriel de la chimie basé en Ile-de-France produit des granulés et cherche un contenant capable de servir de trémie de vidage

Caisse palette métallique sur mesure Machinisme agricole et travaux publics Le responsable de la logistique SAV de ce fabricant majeur de machines agricoles, avait défini le cahier des charges de caisses-palettes métalliques adaptées à la gestion de son important stock de pièces détachées et d'usure. Elles devaient pouvoir être stockées en racks à lisses et supporter des charges élevées. Leurs caisses-palettes sont aussi destinées à réaliser de nombreuses rotations entre le centre logistique basé en France et les points de vente réparties sur l'ensemble de l'Europe.

Praticables de stockage avec protections de pièces d'aspect Machinisme agricole et travaux publics Le responsable production de ce fabricant international d'engins de BTP utilise depuis de nombreuses années des praticables conçues par MDM pour ses pièces brutes. Il souhaitait s'équiper de nouvelles palettes, proches dans leur conception des modèles déjà en service, mais il s'agissait cette fois de pièces finies, et les frottements sur la structure acier risquaient d'endommager la peinture.

BOXPAL- Caisse palette plastique sur mesure Mécanique Fabricant de bombes aérosols, notre client transfère, lors de son cycle de production, des pièces mécaniques dans des caisses palettes en plastique, puis les vide dans une trémie. Il souhaitait donc disposer d'une ouverture en partie inférieure des caisses-palettes, afin d'en assurer le vidage gravitaire, par inclinaison de la caisse. Un contenant plastique était privilégié afin de ne pas endommager les pièces manipulées, et il était bien sûr impératif de concevoir l'ouverture afin de garantir un vidage complet de la caisse-palette.

Caisses-palettes grillagées pour stockage de roulettes Mécanique Fabricant de roulettes basé en Ile de France, cet industriel est amené à maintenir un stock important dans de nombreuses références. Le responsable logistique a consulté MDM à la recherche d'une solution permettant le stockage de charges jusqu'à 800 kg, avec gerbage sur 4 niveaux. Les contenants devaient permettre de s'assurer visuellement du niveau de stock disponible, ainsi que le picking pour préparation de commandes, de façon sûre et ergonomique.

Pistolet de rétraction SHRINKFAST- Emballage d'expédition sous film rétractable Nautisme Propriétaire d'un chantier d'hivernage à terre et d'opérations de maintenance et d'entretien, notre client cherchait une solution pour protéger les bateaux qui subissent de nombreuses salissures, et sont soumis aux intempéries. Les expéditions en camions constituent aussi une source de dégradations dues aux projections. Il fallait donc proposer une solution d'emballage de protection, facile à mettre en œuvre et capable de s'adapter à tout type d’environnement et de dimensions.

Besoins récurrents de palettes d'expédition Pharmacie Le directeur logistique d’une entreprise du secteur pharmaceutique située en Normandie faisait face à un dilemme entre son besoin récurrent de palettes plastiques nécessaires pour ses expéditions et son manque de place pour stocker une quantité de sécurité de 3 mois d’expéditions en palettes.

Le plastique, une bonne alternative au bois Pharmacie Face à la pénurie de bois, cette société du secteur pharmaceutique manquait de palettes pour ses exportations.

Caisse-palette plastique trémie Pharmacie Responsable de production dans le secteur pharmaceutique et basé dans le sud ouest de la France, nous manipulons des matières premières en poudre livrées dans des sacs plastique de 25 kg. Ces sacs nécessitent de nombreuses manipulations et la gestion des déchets d'emballage. Nous cherchons à optimiser la logistique de ces matières vrac.